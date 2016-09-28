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Ağbaba, FETÖ'nün siyasi uzantılarının ortaya çıkartılmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinde iç araştırma yapılmasını isteyerek, “FETÖ’nün siyasi uzantılarının ortaya çıkarılması, oluşan çifte standartlı yaklaşımı ortadan kaldırmak için elzemdir” dedi.

Ağbaba, FETÖnün siyasi uzantılarının ortaya çıkartılmasını istedi

28 Eylül 2016 17:47

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldığını belirterek, “Devlet kurumlarından on binlere varan ihraç ve meslekten atma yaşanmış. F Tipi örgüt ile bağı olduğu ileri sürülen birçok özel kurum ve kuruluşlara kayyum atanmış veya kapatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte aralarında öğretmen, polis, hakim, savcı, doktor, akademisyen ve memurların bulunduğu bir kişinin açığa alındığını belirten Ağbaba, “Ancak tüm bu tasfiyelere rağmen soruşturmalar, görevden almalar, ihraçlar ve tutuklamalar siyaset kurumuna uzanmamıştır. F-Tipi örgütün tüm devlet kurumlarında, yargıda ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki varlığı düşünüldüğünde, bu örgütün siyaset kurumunda bulunmaması mümkün gözükmemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi iç araştırmasını yaparak, öğretmenlere, polislere, hakimlere, savcılara, memurlara yönelik derinlemesine incelemeyi milletvekillerine de uygulamalıdır. FETÖ’nün siyasi uzantılarının ortaya çıkarılması, oluşan çifte standartlı” yaklaşımı ortadan kaldırmak için elzemdir” dedi.
Ağbaba, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinde mecliste görev yapan tüm milletvekillerinin ve grubu bulunan veya bulunmayan tüm siyasi parti yöneticilerinin FETÖ ile bağlarının araştırılmasını istedi. Ağbaba önergesinde, “Bu örgüt ile her türlü maddi ve manevi ilişkilerinin ortaya çıkarılması, yurttaşlarımıza yönelik soruşturmalarda açığa alma ve meslekten atma gerekçesi olarak görülen cemaat okuluna ve yurtlarına gitme durumunun milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, belediye başkanları ve üst düzey bürokratlar için de incelenmesi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i ikamet ettiği ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki konutunda ziyaret edenlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Anayasanın 98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz” ifadelerine yer verdi. 

Etiketler: Ağbaba, FETÖ'nün siyasi uzantıları, TBMM Başkanlığı


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