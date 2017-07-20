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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü! |Edirne haberleri

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Keşan-Gelibolu kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda park yapan TIR’ın yanması sonucu olası bir faciayla karşı karşıya gelindi.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü! |Edirne haberleri

20 Temmuz 2017 18:45

İzmir’den yüklenen vitrifiye malzemelerini Sırbistan’a götürmek üzere Keşan-Gelibolu kara yolu üzerinde seyreden Darko Cırkovic (44), yönetimindeki NP 049 CW çekici ve AA 726 KA dorse plakalı TIR’ı, Mahmutköy kavşağı yakınlarındaki bir petrol istasyonuna park etti. Sürücü Cırkovic’in içecek almak için akaryakıt istasyonun marketine girdiği sırada, TIR’ın motor kısmı birden alev aldı. Alevlere ilk olarak istasyondaki araç yıkama bölümünde bulunan hortumlarla müdahale yapılırken, Keşan Orman İşletme Müdürlüğünün Korudağı Orman Yangın Müdahale ekibi ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede yangın yerine gelerek söndürme çalışmalarında bulundu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, TIR, içindeki vitrifiye malzemeleri ile birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında, akaryakıt istasyonu da zarar gördü.
Yangın nedeniyle, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Keşan Bölge Trafik ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, yangına kısa sürede müdahale edilmesiyle birlikte, bir faciadan da dönülmüş oldu. Akaryakıt istasyonun deposuna ve pompalara yakın bir yerde meydana gelen yangına erken müdahalede bulunulmasıyla, olası bir patlama sonucu alevler ormanlık alana sıçrayabilir ve bununla birlikte büyük bir faciaya sebebiyet verebilirdi.
 

Ayhan Gülver
 


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