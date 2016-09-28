Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıkan Tuğba A. (36) idaresindeki 61 DC 651 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan Sağlık Köy istikametine seyreden İbrahim Y. (21) idaresindeki 06 ETK 79 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 plakalı otomobil refüje çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada sürücülerden İbrahim Y. ve yanında yolcu olarak bulunan Kubilay N. (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü İbranim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hafif yaralanan Kubilay N. vekil öğretmenlik başvurusu için milli eğitim müdürlüğüne gitmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

