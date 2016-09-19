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Alanya'da kuru yük gemisi battı

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında bir kuru yük gemisi battı. Gemideki 10 mürettebat, başka bir yük gemisi tarafından kurtarıldı.

Alanyada kuru yük gemisi battı

19 Eylül 2016 22:42
Alanya'da kuru yük gemisi battı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, bir denizcilik şirketine ait bin 213 grostonluk Murat Hacıbekiroğlu II isimli kuru yük gemisi, bugün öğle saatlerinde Alanya'nın 38 mil açıklarında battı. Gemide bulunan 10 mürettebat ise Electra-a isimli konteyner gemisi personeli tarafından kurtarıldı. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı TCSG 92 ekiplerince teslim alınan mürettebat Alanya'ya getirildi.

Batan geminin kaptanı Yavuz Lor, geminin arka tarafındaki makine dairesindeki delik sebebiyle su aldığını, bunuun üzerine yardım çağrısında bulunduğunu söyledi. Electra-a isimli geminin tayfalarınca kurtarıldıklarını anlatan Lor, Alanya'dan gelen Sahil Kurtarma botu tarafından gemiden alınarak Alanya'ya geldiklerini söyledi.
Kurtarılan gemi kaptanı Yavuz Lor, ikinci kaptan Göknar Yılmaz, mühendisler Halil Öznar Çarçıbaşı ve Ömürcan Işıtan, gemi aşçısı Suat Yıldız ile Çağlar Akkaya, Denizhan Fenik, Kadir Akkoç, Fatih Özdemir ve Erencan Meraki adlı gemi çalışanlarının Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra sabah şirket yetkileri tarafından teslim alınacağı öğrenildi.  

Etiketler: alanya, antalya, gemi


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