All-Star 2018’de kadrolar açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu yıl 15’inci kez düzenlenecek olan ‘Tahincioğlu All-Star 2018’de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Asya ve Avrupa karmalarını belirleyen oylama sona erdi.

25 Aralık - 17 Ocak tarihleri arasında yapılan oylama sonucunda Avrupa Karması’ndan Errick McCollum (Anadolu Efes), 13 bin 426 oyla oylama şampiyonu olurken, Asya Karmasında da Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), 11 bin 483 oyla en üst sırada yer aldı. 21 Ocak günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek iki yıldızlar karmasından Asya Karması’na Eskişehir Basket’in Başantrenörü Josep Berrocal, Avrupa Karmasına ise Darüşşafaka’nın teknik patronu David Blatt koçluk yapacak.

Tahincioğlu All-Star 2018’de karşılaşmaya ilk beşte başlayacak oyuncular halk oylamasıyla belirlenirken, yedekler de oylama rakamları ve antrenör tercihleri de göz önünde bulundurularak belirlendi.

Avrupa karması ilk 5'i: Errick McCollum (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), DJ Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan), Derrick Brown (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)

Asya karması ilk 5'i: Barış Ermiş (TOFAŞ), Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş), Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Samuel Mejia (TOFAŞ), Gasper Vidmar (Banvit)

Türkoğlu: “Basketbolseverleri unutulmaz bir gün bekliyor”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu All-Star 2018’in üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağını belirtti. Türkoğlu, “Avrupa’nın en iyi ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde boy gösteren yıldızlarımız, normal sezonun yorucu takvimine kısa bir ara verirken, tüm yetenekleriyle de basketbol severlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Tahincioğlu All-Star 2018 boyunca Parkenin Sihizbazları’nın yanı sıra; birçok sürpriz konuk, basketbolumuzun en önemli etkinlikleri arasında yer alan bu organizasyonda bizlere eşlik edecek. Tüm basketbolseverleri Tahincioğlu All-Star’a bekliyoruz” diye konuştu.

Berrocal: “Salona geleceklere eğlence ve mutluluk vadediyoruz”

All-Star organizasyonunda yer almanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Asya Karması Başantrenörü Josep Berrocal, “Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbolseverler için harika bir atmosfer oluşacak. Kendi adıma bu büyük organizasyonda yer aldığım için çok heyecanlıyım. İzleyicilerin de o gün çok heyecanlı anlara tanıklık edeceklerini düşünüyorum. Salona gelecek olanlara eğlence ve mutluluk vadediyoruz” dedi.

Blatt: “Heyecan verici bir deneyim olacak”

Avrupa Karması Başantrenörü David Blatt da All-Star organizasyonlarının tam anlamıyla bir basketbol şöleni olduğunu söylerken, “Hepimiz için heyecan verici bir deneyim olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduracak olan basketbolseverler çok heyecanlı bir gün geçirecekler. Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olan Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu mükemmel etkinlikte Darüşşafaka ve Türkiye Ligi'nin bir temsilcisi olarak yer almaktan onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Yetenek yarışmaları nefes kesecek

‘Parkenin Sihirbazları Sahada’ parolasıyla düzenlenen organizasyon süresince Asya ve Avrupa Karmaları’nın gösteri maçının yanı sıra Yetenek, 3 Sayı ve Smaç Yarışmaları’nda maharetlerini sporseverlerin beğenisine sunacak.

Sürpriz devre arası etkinliklerinin renk katacağı All-Star 2018, tribünleri dolduran basketbolseverlere çeşitli gösteriler, ödüllü yarışmalar, sürpriz performanslar ve Sinan Erdem Spor Salonu’nun muhteşem atmosferi ile unutulmaz bir All-Star deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.