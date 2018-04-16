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Altın fiyatları aşiret düğünlerini tek güne indirdi

Hakkari’de yükselen altın fiyatları nedeniyle düğünler bir güne indirildi.

Altın fiyatları aşiret düğünlerini tek güne indirdi
Altın fiyatları aşiret düğünlerini tek güne indirdi - Foto Galeri

16 Nisan 2018 09:52

Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Merzan Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda iş adamı Halife Özkan’ın kardeşi Ramazan Özkan ile Leyla Özkan çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Sağdıçlığını iş adamı Halife Özkan’ın yaptığı düğün törenine İran ve Irak’tan kanaat önderleri, il ve ilçelerde iş adamları, kamu kurum amirleri ve binlerce davetli katıldı. Kadın ve erkek yüzlerce davetli, giydikleri yöresel elbiselerle mahalli sanatçılar ve dengbejlerin seslendirdiği şarkılar eşliğinde kol kola girip doyasıya halay çekti.

Marufi aşireti düğünleri bir güne indirdi 

İş adamı Halife Özkan, altın ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi aşireti olarak bu yıl yapacakları düğünleri bir güne indirme kararı aldıklarını söyledi. Özkan, “Bugün ailemizin son beşiği kardeşim Ramazan’ın düğünü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hakkari’de bilindiği üzere düğünler iki gün iki gece sürerdi. Maalesef altın, dolar ve euro, son zamanların en büyük seviyesine çıktı. Bu da düğünlerimize fazlasıyla yansıdı. Özkan ailesi olarak bizler de davetlilere fazla masraf çıkarmamak için bu yıl yapılacak olan düğünlerimizi bir güne indirme kararı aldık. Umarım herkes bu karara uyar. Tek temennimiz altın ve dolar fiyatlarının bir an önce düşmesidir. Ben bu vesileyle bu mutlu günümüzde gerek yurt dışından gerekse de il ve ilçelerden zahmet edip düğünümüze gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Altın fiyatları yükseldiği için ancak çeyrek altın takabildik” 

Düğüne gelen Gülşen Kılınç ise altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı damada çeyrek altın takmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kılınç, “Bugün amca oğlumun düğününe geldik. Kadınlar olarak yöresel elbiselerimizi giydik. Fakat altın fiyatları yükseldiği için ancak çeyrek altın takabildik. Zaten düğünlerimizde damadın yakın akrabaları altın takar, davetliler ise zarf içerisinde para verir. Altının yükselmesi hepimizi etkiledi. Umarım bir düşüş sergiler. Yoksa bu yıl düğünlerimiz bize çok masraflı olacak” şeklinde konuştu.  

Mimar Kaya
 

 

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