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Ana sınıfı öğrencilerine dini değerler eğitimi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Nene Hatun Anaokulunda 4 ile 6 yaş arası öğrencilerine Dini Değerler Eğitimi verilmeye başlandı.

Ana sınıfı öğrencilerine dini değerler eğitimi

28 Temmuz 2017 17:01

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Silopi İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 4 ile 6 yaş öğrencilerine ana sınıfı ders müfredatının yanı sıra Dini Değerler Eğitimi veriliyor. 23 öğrencinin katıldığı ders programında çocuklar, İslam’ın ve imanın şartlarını öğrenerek, namaz eğitimi de alıyorlar. Konu ile ilgili açıklamada bulunan ders öğretmeni Meryem Aşık Efe verilen eğitimden öğrenci velilerinin de memnun kaldığını söyledi. Eğitim müfredatında Kuran harflerini, namaz kılmayı da minik öğrencilere aktardığını belirten Meryem Aşık Efe, “Öğrencilerimize evde, okulda adap eğitimi de alıyorlar. Büyüklere saygı küçüklere sevginin nasıl verileceğini küçük yaşta öğretiyoruz ki, ileriki yaşlarında temel de aldıkları eğitim ile topluma faydalı bireyler olsunlar” dedi.

Okul müdiresi Hayriye Soydoğan da eğitimin verimli olduğunu ve eğitim öğretim yılı başında yoğun talep olduğu için “Dini Değerler Eğitimi” adı altında bir sınıf açmayı planladıklarını söyledi. 

Ayaz Müldür


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