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Android tabletlerde ebeveyn denetimi

Yeni bir Asus ZenPad Z8 veya Google Pixel C gibi Android tabletleri çocuğunuza saatlerce eğlence imkanı sağlayabilir. Ancak bu dijital bebek bakıcıları çocuğunuzu risk altına da sokabilir. Neyse ki, Android size daha çok yardımcı olabilmek adına birkaç özellik duyurdu.

Android tabletlerde ebeveyn denetimi

24 Aralık 2016 11:23

Android, kısıtlı kullanıcılar da dahil olmak üzere tabletiniz için birden fazla kullanıcı hesabı oluşturmanızı sağlar. Sınırlı bir kullanıcı profili, bir kullanıcı (başka bir deyimle ebeveyn) tarafından kontrol edilir ve yönetilir. Bu, kendiniz için bir kullanıcı hesabı ayarlayabileceğiniz ve çocuğunuz için ayrı, sınırlı bir kullanıcı profili ayarlayabileceğiniz anlamına gelir. Çocuklarınızın hangi uygulamalara erişebileceğini ve hangi içeriği görüntüleyebileceklerini seçebilirsiniz. Bunu yalnızca Android tabletlerde yapabilirsiniz, maalesef telefonlarda değil.

Kurulumu oldukça basittir:

Ayarlar uygulamasını açın
Kullanıcılar sekmesine dokunun
Kullanıcı ekle’yi seçin
Kısıtlı kullanıcı’yı seçin
Geriye kalan tek şey, uygulamalar ve içerik derecelendirmeleri listesidir.

Uygulamaları ve içeriği sınırla

Çocuğunuz için olan uygulamaları ve içeriği sınırlamak için, çocuğunuzun kullanıcı adının yanındaki dişli çark simgesine dokunun. Bu sizi bir ana uygulamalar, ayarlar ve içerik listesine götürür. Listenin sağ tarafında açma / kapama düğmeleri bulunur. Çocuğunuza belirli bir uygulamaya erişim izni vermek istiyorsanız, düğmeyi kaydırın.

Bu listenin genel uygulamalar ve özellikler kısmı için olduğunu unutmayın. Bazı uygulamalarda daha ayrıntılı bir listeye ulaşabilir ve farklı sınırlamalar yapabilirsiniz.

Kısıtlamalar listesi uzun olsa da, tabletinizi çocuğunuza vermeden önce mutlaka üzerinde durulması gereken birkaç şey var.

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Etiketler: android, Asus ZenPad Z8, Google Pixel


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