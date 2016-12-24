Android, kısıtlı kullanıcılar da dahil olmak üzere tabletiniz için birden fazla kullanıcı hesabı oluşturmanızı sağlar. Sınırlı bir kullanıcı profili, bir kullanıcı (başka bir deyimle ebeveyn) tarafından kontrol edilir ve yönetilir. Bu, kendiniz için bir kullanıcı hesabı ayarlayabileceğiniz ve çocuğunuz için ayrı, sınırlı bir kullanıcı profili ayarlayabileceğiniz anlamına gelir. Çocuklarınızın hangi uygulamalara erişebileceğini ve hangi içeriği görüntüleyebileceklerini seçebilirsiniz. Bunu yalnızca Android tabletlerde yapabilirsiniz, maalesef telefonlarda değil.

Kurulumu oldukça basittir:

Ayarlar uygulamasını açın

Kullanıcılar sekmesine dokunun

Kullanıcı ekle’yi seçin

Kısıtlı kullanıcı’yı seçin

Geriye kalan tek şey, uygulamalar ve içerik derecelendirmeleri listesidir.

Uygulamaları ve içeriği sınırla

Çocuğunuz için olan uygulamaları ve içeriği sınırlamak için, çocuğunuzun kullanıcı adının yanındaki dişli çark simgesine dokunun. Bu sizi bir ana uygulamalar, ayarlar ve içerik listesine götürür. Listenin sağ tarafında açma / kapama düğmeleri bulunur. Çocuğunuza belirli bir uygulamaya erişim izni vermek istiyorsanız, düğmeyi kaydırın.

Bu listenin genel uygulamalar ve özellikler kısmı için olduğunu unutmayın. Bazı uygulamalarda daha ayrıntılı bir listeye ulaşabilir ve farklı sınırlamalar yapabilirsiniz.

Kısıtlamalar listesi uzun olsa da, tabletinizi çocuğunuza vermeden önce mutlaka üzerinde durulması gereken birkaç şey var.

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