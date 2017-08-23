Antalya’da korkunç olay: Kedinin derisini yüzmüşler

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde yaşayan hayvansever Cansu Oktar, 2 gün önce akşam saatlerinde köpeğini yakınlardaki parka dolaştırmaya çıkardı. Bir süre sonra köpek, parktaki çalılık alanda bir yavru kediyi yaralı halde buldu. Köpeğinin sürekli havlamasından şüphelenen Oktar, yavru kedinin kanlar içinde olduğunu gördü. Kediyi hemen yakınlardaki bir veteriner kliniğine götüren Cansu Oktar, tedavisini yaptırdı. Veteriner hekim, kedinin kesici bir aletle derisinin yüzüldüğünü belirledi. Burada derisi dikilen kedinin tedavisine klinikte devam ediliyor.

"HEP AYNI BÖLGEDE OLUYOR"

Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu Sözcüsü Tuğba Kamsız, Güzeloba, Düdenpark ve Astur Sitesi bölgesinde kedilerin sürekli şiddete maruz kaldığını söyledi.

Kedinin derisinin vahşice yüzülmesinden büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Kamsız, "Gerekli önlemlerin alınması için öncelikle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la görüşme yaptım. Şikayet dilekçelerimizi valilik ve kaymakamlığa ulaştırdım. Emniyetle görüşmeye hazırlanıyoruz. Çünkü hep aynı bölgelerde hayvanlara zarar veriliyor. Bugün hayvanlara zarar veren kişi, yarın bize zarar verebilir" dedi.