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Antalya’da tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi

Antalya’da seyir halindeki tur minibüsü elektrik kontağı nedeniyle tünel içinde alev aldı. Tecrübeli şoför, aracı tünel dışına çıkararak muhtemel bir faciayı önledi.

Antalyada tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi

30 Temmuz 2017 16:50
Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hasan Sulu (60) idaresindeki 07 GLZ 20 plakalı tur minibüsü, 2 kadın ve 1 çocuk turisti Kemer’e bağlı Çıralı tatil beldesine götürmek üzere Antalya’dan yola çıktı. Minibüs Kemer ilçesi sınırlarına girerken geçtiği Altan Ayağ Tüneli içinde sürücü koltuğu altından dumanlar çıkmaya başladı. 40 yıllık şoför olan Hasan Sulu, hafta sonu olması sebebiyle aşırı trafik yoğunluğu bulunan D-400 karayolu üzerindeki tünel içinde alev alan minibüsü hızla tünelden çıkararak güvenli bir noktada yol kenarına çekti. Aracı alevler sararken, Hasan Sulu minibüsteki turistleri tahliye etti. Minibüsten yükselen alevler yol kenarındaki kuru otlara ve çam ağaçlarına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araca ve tutuşan otlara müdahale etti. Yanan araç demir yığınına dönerken, turistler başka bir araçla gidecekleri yere gönderildi. Sürücü Hasan Sulu, Beldibi Jandarma Karakolunda kazayla ilgili ifade verdi. 

Hanım Türk

Etiketler: antalya, minibüs, tünel, yangın


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