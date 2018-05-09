Arakan Kampları’nda Türkiye farkı

İnsani Yardım Vakfı İHH, Bangladeş’teki Arakan Kampları’nda bambudan inşa ettiği 5 bin 795 evde güneş enerji paneli kurdu. Paneller sayesinde İHH kamplarında yaşayan Arakanlılar, hayatlarında ilk defa elektrik ve ışığa kavuştu. Yarım asırdan fazla bir süredir devamlı zulme uğrayan Rohingya halkı sürekli olarak Arakan’dan göç etmek zorunda kalıyor. Ağustos 2017’de başlayan ve eşi benzeri olmayan son göç dalgası, Arakan’daki zulmün hangi boyutlara ulaştığını tam anlamıyla gösteriyor. Yaşanan son krizden bu yana yaklaşık 800 bin kisi Banglades’e göç etmek zorunda kaldı. Göçle birlikte Bangladeş’te yaşayan Rohingyaların sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı.

Yardımlardan 835 bin Arakanlı faydalandı

1996’dan beri Arakan için çalışma yürüten İnsani Yardım Vakfı, 24 Ağustos’tan bugüne Arakan’daki çalışmalardan yaklaşık 835 bin kisi faydalandı. İnsani Yardım Vakfı, kriz boyunca Arakanlılara; gıda, su, hijyen, elbise, sağlık, barınma, eğitim, rehabilite ve kış çalışmaları kapsamında yardımlar gerçekleştirdi.

Arakanlılar ilk defa elektriğe kavuştu

Özellikle barınma alanında yapılan çalışmalar, Arakanlılara rahat bir nefes aldırdı. Bölgede bugüne kadar 5 bin 795 ev inşa edildi. Bambu’dan inşa edilen evlere aynı zamanda güneş enerji paneli de kuruldu. Böylelikle Arakanlılar, hem elektriğe hem de ışığa kavuşmuş oldu. Arakanlılar, tehcir edilmeden önce Myanmar’da da elektrikten yoksun bir hayat sürüyorlardı.

Dünyanın dört bir yanından gelerek bölgede faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlar tarafından böylesi bir projenin gerçekleştirilmemesi ise Türkiye farkını gözler önüne serdi. Bölgede bulunan hiçbir kampta elektrik ve ışık bulunmazken, kurulan güneş enerji panelleri sayesinde kamplar aydınlığa kavuştu.

BM kurumu tarafından örnek ev seçildi

İnsani Yardım Vakfı hayırseverlerin destekleriyle 7 bin 205 bambu evi daha inşa ederek bu sayıyı 13 bine tamamlayacak. Vakıf, ayrıca evlerin olduğu bölgelerde yürüme yolları, merdivenler, yeşillendirme ve çöp toplama çalışmaları da gerçekleştiriyor. İnsani yardım derneği, krizin başladığı ilk günden bu yana Bangladeşli yetkili kurumlardan resmi izin alarak 5 bin 795 bambu ev inşa etmişti. İnşa edilen bu evler, bölgede insani yardım çalışmaları yapan STK’lara Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından örnek olarak gösterilmişti.