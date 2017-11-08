Aranan firari kadın operasyonla yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde Sercan D. (28) isimli kadını yakalamak için bir eve sabah saatlerinde operasyon yaptı. 4 yıldır aranan ve hakkında 21 dosyadan arama kararı bulunan Sercan D. gözaltına alındı.

Şüphelinin uzun yıllardır arandığı, daha önceki tarihlerde gidebileceği birçok adrese operasyon yapıldığı, genellikle başka illerde bulunarak iz kaybettirdiğinden bu tarihe kadar yakalanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Yakalanan şüphelinin, evden hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, tehdit ve iftira gibi toplam 21 dosyadan arandığı belirtildi. Sercan D. işlemleri tamamlandıktan sonra Kahramanmaraş Adliyesine sevk edildi. Hakkında 18 yıl 5 ay kesin hapis cezası bulunan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil Koyun - Muhammet Özer