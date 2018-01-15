Bakan Ağbal: '2017 yılında bütçe 47.4 milyar lira açık verdi'

Maliye Bakanı Ağbal, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Maliye Bakanlığında gerçekleşen toplantıda, ekonominin 2017 yılında güçlü bir büyüme performansı ortaya koyduğunu belirten Bakan Ağbal, “2017’nin ilk 3 çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 oranında büyüdü. Son çeyreğinde ise ekonomik göstergeler, büyümede ortaya çıkan güçlü trendin genele yaygın bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Şu anda ortaya çıkan tahminlere bakılacak olursa, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye ekonomisi yüzde 7 civarında büyüyecek. 2017 yılının son çeyreğinde ekonomide bir miktar yavaşlama olacak şeklindeki değerlendirmeler olmakla birlikte, ortaya çıkan göstergeler büyümedeki artış trendinin son çeyrekte de güçlü bir şekilde devam ettiğini ve 2018 yılında da bu güçlü büyümenin devam edeceğini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“2017 bütçe sonuçları bizi memnun etti”

2017 yılı bütçe sonuçlarını aktaran Ağbal, “Bütçe sonuçları bizi son derece memnun eden, sevindirici sonuçlardır. Aralık ayında bütçe giderleri 76.6 milyar lira, faiz hariç giderler 75.2 milyar lira, faiz giderleri 1.4 milyar lira, bütçe gelirleri 55.8 milyar lira, vergi gelirleri 46.8 milyar lira, Aralık ayında ortaya çıkan bütçe açığı 20.9 milyar lira, faiz dışı açık olarak 19.5 milyar lira bir açık meydana geldi. Aralık ayı gerçekleşmeleri ile beraber 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi sonuçları da kesinleşti. 2017 yılında bütçe giderleri 677.7 milyar lira, faiz hariç giderler 621 milyar lira, faiz giderleri 56.7 milyar lira, bütçe gelirleri 630.3 milyar lira, vergi gelirleri 536 milyar lira ve yıl sonu itibariyle oluşan bütçe açığı 47.4 milyar liradır. Yılın tamamında oluşan faiz dışı fazla ise 9.3 milyar lira. 2017 yılı başında bütçe açığını 47 milyar lira olarak öngörmüştük. En son açıkladığımız Orta Vadeli Programda (OVP) özellikle artan harcamalar nedeniyle yıl sonunda bütçe açığının 61.7 milyar lira olarak revize etmiştik. Gerçekleşen bütçe açığı, yıl başında hedef olarak belirlediğimiz 47 milyar liralık bütçe açığı ile hemen hemen aynı rakam. Orta Vadeli Programda revize edilen bütçe açığını esas alırsak bütçe açığında yaklaşık 14.3 milyar lira daha olumlu bir bütçe açığı performansı oluşmuş oldu. Yaptığımız değerlendirmeye göre 2017 yılı sonu itibariyle merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranı yıl sonu itibariyle yüzde 1.5 seviyesinde kalmış olacak. 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin merkezi yönetim bütçesindeki gelişmeye paralel olarak genel devlet açığının milli gelire oranı yüzde 2’nin altına düşmüş olacak. Açıklanan rakamları esas aldığımızda 2017 yılı sonunda Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranı yaklaşık yüzde 28 civarında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Vergi gelirlerinin bütçe hedefine göre 25 milyar fazla gerçekleştiğine dikkat çeken Ağbal, “2017 yılında KDV iadelerindeki artış oranı 2016’ya göre yüzde 18.3’tür. KDV iadelerindeki artış 2016 yılının üzerinde gerçekleşmiş oldu. 2017 yıl sonu itibariyle yeniden yapılandırmadan toplanan gelir 28.2 milyar liraya çıktı” dedi.

"Her 100 liradan 10.6 lirası faiz"

2017 yılında faiz harcamaları 56.7 milyar TL olduğunu vurgulayan Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Faiz harcamaları bütçe öngörülerinin altında kalmıştır. Böylelikle 2002 yılından bu yana faiz giderlerinin bütçe giderleri içerisindeki payının 2017 yılında da azaldığını görüyoruz. Her topladığımız 100 liradan 2002 yılında 86 lirası faize giderken, 2017 yılı itibariyle bu rakam 10.6’ya düştü. Faiz noktasında sağlamış olduğumuz aşağı yönlü olumlu performans son derece önelidir.”

İlker Turak