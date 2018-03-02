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Bakan Canikli: 'Ordumuz asla ve asla hiçbir mazluma elini sürmemiştir'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, “Sosyal medyada yapılan harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik operasyon yapılmaktadır. Tüm milletler şahittir ki binlerce yıllık geleneğe sahip ordumuz asla ve asla hiçbir mazluma elini sürmemiştir” dedi.

Bakan Canikli: Ordumuz asla ve asla hiçbir mazluma elini sürmemiştir

02 Mart 2018 11:43
Bakan Canikli: 'Ordumuz asla ve asla hiçbir mazluma elini sürmemiştir' - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Bakan Canikli, törende yaptığı konuşmada, Afrin'e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Zeytin Dalı Harekatı'nda 615 kilometrekarelik alan 84 meskun mahal, 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlandı” diyen Bakan Canikli, “41 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubumuz, 116 ÖSO mensubu 157 şehidimiz var. Harekatın başladığından bugüne 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Terör ve teröristle ateşkes olmaz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam eder. Terörle mücadele bütün dünyanın görevidir. Sosyal medyada yapılan harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik operasyon yapılmaktadır. Alınan tedbirlerle yalan yanlış bilgiler deşifre edilmektedir, dünyaya bildirilmiştir. Tüm milletler şahittir ki binlerce yıllık geleneğe sahip ordumuz asla ve asla hiçbir mazluma elini sürmemiştir” şeklinde konuştu.

Murat Horoz
 

 

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