Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları

“Halen 11 bı̇n 624 bekçı̇mı̇z görev başındadır. 7 bin 21 bekçı̇mı̇zı̇n alım süreçlerı̇ devam etmekte, 10 bı̇n kadro ı̇se ı̇hdas edı̇lmı̇ştı̇r. Nı̇haı̇ hedefı̇mı̇z ı̇se 30 bı̇n rakamına ulaşmaktır.”

”Sınır güvenlik yolları projemizin de yüzde 76'sı tamamlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın SGRS projesi ile sınır güvenlik altyapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz. Yüzde 90'ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız.”

”Yurt içindeki terörist sayısı da 2016'daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015'deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür” dedi.