Bakan Tüfenkci: Her noktada hakimiyeti ele aldık

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Kovancılar İlçe Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresine katıldı. 16 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıktıklarında Türkiye’de hiçbir sorunu halının altına süpürmeyeceklerini söylediklerini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Sorunların üstüne cesaretle gittik, milletimizi yüceltmek için ellerimizi taşın altına koyarak milletle beraber yol yürüdük. Önümüzü kesmeye çalışanlar, taşlar koyanlar, muhtar bile olamazsın diyenler oldu ama bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak cumhurbaşkanlığına kadar çıkarttı. Çünkü bu millet kendisine hizmet yapanı, kendisiyle yol yürüyeni unutmaz” dedi.

7 Haziran 2015 yılında Türkiye’nin seçime girdiğini aktaran Bakan Tüfenkci, “Birileri terör örgütleriyle yol yürütmek için HDP’yi Türkiye partisi olarak bu milletin önüne çıkardı. Ama 7 Haziran seçimlerinden sonra gördük ki siyasetle çözüm bulunsun diye destek verilirken onlar bırakın Türkiye siyasetinde üretmeyi bölgede bile siyaset üretemedi. Bırakın Türkiye partisi olmayı bölge partisi olmayı bile beceremediler. Bu milleti çukur siyasetine mahkum ettiler ve yaktılar, yıktılar, anaları ağlattılar ama bu millet onlara pabuç bırakmadı. Terörle mücadele noktasında dağda, bayırda, kırsalda, şehirde her noktada hakimiyeti ele aldık ve inlerine girdik, giriyoruz, inlerini dağıtıyoruz. Bir yandan PKK, FETÖ, DHKP-C ile mücadele ederken bir yandan da ekonomimizi büyütmeye, refah düzeyimizi artırmaya, demokrasimizi geliştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendilerinden başlayarak sorumluluk alanlarında kolları sıvamaları gerektiğini dile getiren Tüfenkci, “Yükselen Türkiye vizyonu için bir değişim başlatmalıyız. Burada her birimizin tarihi bir sorumluluğu var. Bizler Türkiye ve bölgenin normalleşmesi için çalışıyoruz. Biz bölgemizde, coğrafyamızda düzen istiyoruz. Terör biterse hizmetin hızlanacağını biliyoruz. Onun için biz gençlerimize iş, aş bulma adına özellikle 23 ili cazibe merkezleri ilan ettik. Biz Elazığ’da bir ilki gerçekleştirdik. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmasının adımlarını attık. Yakın bir zamanda Elazığ’da hayvancılık organize sanayisini de faaliyete geçirecek” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci’ye programda, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Tahir Öztürk, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze de eşlik etti.

Şemsettin Aydoğdu -Yunus Özhanlı

