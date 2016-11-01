Bakırköy ilçesi genelinde 50'si bayan ve 70 erkek olmak üzere toplamda 120 sporcu tek erkekler, tek kadınlar , çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler olmak üzere toplamda 14 grup halinde mücadele ettiler. Cumhuriyet'in 93'üncü Yıldönümü kutlamaları nedeniyle bir takım etkinlikler yaptıklarını belirten Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy'de tenis sporunu geliştirmek adına İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü ile ortak bir proje düzenlediklerini belirtti. Proje kapsamında tenis sporunu sevenler için ilçede turnuva düzenlediklerini söyleyen Öztürk, "Tenis sporu Bakırköy'de alt yapısı olan bir spor, tenis sporunun okullarımızda yaygınlaşması için özellikle çocuklarımız, gençlerimiz için bir çok güzel projeler hazırladık. Yakın bir zamanda Bedensel engellilerimize yönelikte böyle bir çalışmamız olacak. Bedensel engelliler arasında da tenis sporunu yaygınlaştırmak için bir etkinlik düzenleyeceğiz. ilçemizde ilk kez düzenlenen tenis turnuvasına katılım çok iyi oldu, özelikle bürokrasiden de katılım oldukça fazla Milli eğitim Bakanlığı Müsteşar yardımcımız, Vali yardımcımız bir çok değişik kurumlarda çalışan personelin katılımı ile güzel bir birlik ve beraberlik dayanışma ruhu burada sergilenmiş oldu. Bunda emeği olan özellikle İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübüne de çok teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hakan Yılmaz ise "Bakırköy Kaymakamlığımız ile ortak bir proje yürütüyoruz. Yürüttüğümüz bu projede 120 sporcumuz turnuvamıza katıldı, bu 120 sporcunun 70 tanesi erkek 50 tanesi de bayan. Katılan tüm sporcularımıza ve Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Turnuvada başarılı olan sporculara ödülleri Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız ve Bakırköy ilçesi Gençlik Spor ilçe Müdürü Metin Albayrak tarafından verildi. Öte yandan turnuvaya destek veren Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Akgün Cora, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal ve İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hakan Yılmaz'a Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk tarafından plaket verildi.