Diğer
Kategoriler

Balıkesir'de 24 kişi FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi tutuklandı.

Balıkesirde 24 kişi FETÖden tutuklandı

29 Eylül 2016 14:42

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin emniyet ve sivil mensuplarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları ve kendilerine daha önceki yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan komiser yardımcılığı sınavı sorularının verildiği tespit edilen 11'i muvazzaf, 6'sı ihraç edilmiş ve 3'ü açığa alınmış olan 20 komiser yardımcısı ile 5'i muvazzaf, 3'ü açıkta ve biri ihraç edilmiş 9 polis memuru ve 5 sivil örgüt imamı olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 24'ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin firari olduğu öğrenildi.

Taşkın Sarıca

Etiketler: balıkesir, fetö


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!