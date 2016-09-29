Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin emniyet ve sivil mensuplarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları ve kendilerine daha önceki yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan komiser yardımcılığı sınavı sorularının verildiği tespit edilen 11'i muvazzaf, 6'sı ihraç edilmiş ve 3'ü açığa alınmış olan 20 komiser yardımcısı ile 5'i muvazzaf, 3'ü açıkta ve biri ihraç edilmiş 9 polis memuru ve 5 sivil örgüt imamı olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 24'ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin firari olduğu öğrenildi.

Taşkın Sarıca