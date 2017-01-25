Bartın’da 15 Temmuz gecesi Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki botları seyre çıkartan 18 rütbeli hakkında Bartın Ağız Ceza Mahkemesi’nde 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' ve 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye sunulan 123 sayfalık iddianameyle ilgili yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2016 tarihinde Sahil Güvenlik botlarının seyre kalkmasından dolayı Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 18 asker (rütbeli) hakkında Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs ve (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçlarından 123 sayfalık iddianame düzenlenerek, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır” denildi.

Akif Yaman

