Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bartın'da 18 rütbeli asker için müebbet hapis istemi

Bartın'da 18 rütbeli asker için müebbet hapis istemi

Bartın’da 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla 18 rütbeli asker için müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bartında 18 rütbeli asker için müebbet hapis istemi

25 Ocak 2017 17:04

Bartın’da 15 Temmuz gecesi Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki botları seyre çıkartan 18 rütbeli hakkında Bartın Ağız Ceza Mahkemesi’nde 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' ve 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye sunulan 123 sayfalık iddianameyle ilgili yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2016 tarihinde Sahil Güvenlik botlarının seyre kalkmasından dolayı Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 18 asker (rütbeli) hakkında Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs ve (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçlarından 123 sayfalık iddianame düzenlenerek, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır” denildi. 

Akif Yaman
 

Etiketler: asker, bartın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 2°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!