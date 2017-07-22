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Belediye başkanı şehit ailesine düğünde makam aracını tahsis edip, şoförlüğünü yaptı

Zonguldak’ın Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, düğünde makam aracını düğün arabası yaparak şehit ailesine jestte bulundu. Yılmaz, evlenecek çiftin şoförlüğünü de kendisi yaptı.

Belediye başkanı şehit ailesine düğünde makam aracını tahsis edip, şoförlüğünü yaptı

22 Temmuz 2017 22:28

Zonguldak’ın Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, düğünde makam aracını düğün arabası yaparak şehit ailesine jestte bulundu. Yılmaz, evlenecek çiftin şoförlüğünü de kendisi yaptı.
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz’ın torunu Mesut Yorulmaz ile Dilek Kapan dünya evine girdi. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, şehit ailelerine destek için makam aracını gelin ve damada tahsis ederek, şoförlüğünü de kendisi yaptı. Şoför koltuğuna geçen Başkan Yılmaz, ilk olarak damat Yunus Yorulmaz’ı evinden aldı. Düğün sahipleri ve mahalle halkı ile kız evine giden Başkan Yılmaz, gelini almaya damat ile beraber girdi. Davul zurna eşliğinde gelin kız evinden alınarak, konvoy halinde düğün salonuna geçildi.

Şehit ailelerine özel olarak sünnet ve düğünlerde belediye olarak destek vermek, yanlarında olmak için böyle bir proje düzenlendiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yılmaz, “Belediye olarak böyle bir proje geliştirdik. Başkanımızla sohbet esnasında şehit yakınlarına özel olarak evlenecek veya sünnet yapacak şehit yakını var mı, ben böyle bir şey düşünüyorum dedim. Başkan, 'Benim 22 Temmuz'da torunum evlenecek' dedi. Bugün belediyemizin makam aracı ile birlikte kendim de kullanarak gelin arabası yaptık. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı ve kabul etti. Ben burada bütün şehitlerimizin anısına böyle bir şey başlatmak istedik. Bundan sonra da devam edecek. Şehitlerimiz ve aileleri unutulmamalı, şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bu anlamda yaptığımız bu etkinliğin anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Böyle bir proje yaptığı için Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’a teşekkür eden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, “Başkanım bizim söylemek istediklerimizi anlattı. Ben kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü kendisi, 'Ben böyle bir proje yaptım. Düğün ve sünnetlerde makam şoförü olarak devam edeceğim' dedi. Bizleri çok mutlu etti, kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

Mesut Yorulmaz'ın amcası Yunus Yorulmaz'ın vatani görevini yaparken 1996 yılı Kasım ayında Siirt'te şehit olduğu öğrenildi.  

Sertaç Özdemir - Ahmet Hamzaçebi
 

Etiketler: Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz


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