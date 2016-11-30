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Beşiktaş Belediyesi'nden Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama

Beşiktaş Belediyesi, oyuncu Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazaya ismi karışan şoförle ilgili yaptığı açıklamada, Erdal Tosun'a çarpan aracın şoförünün taşeron firmaya bağlı çalıştığını belirterek, “Belediyemize doğrudan bağı bulunmayan araç da şoför de taşeron firmaya aittir” denildi.

Beşiktaş Belediyesinden Erdal Tosunun hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama

30 Kasım 2016 14:14

Ünlü tiyatro sanatçısı Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında Tosun'un aracına çarpan aracın Beşiktaş Belediyesi'nde görevli makam şoförü olduğu haberlerinin çıkması üzerine Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama geldi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sarıyer'de meydana gelen korkunç trafik kazasında yaşamını yitiren değerli sanatçımız Erdal Tosun'un acı haberi bizleri derinden üzdü, acımız büyük. Öncelikle tüm aileye ve sevenlerine başsağlığı, değerli sanatçımıza da Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli sanatçımıza çarpan araca dair basına yansıyan haberlere dair bir bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Erdal Tosun’a çarpan aracın Beşiktaş Belediyesi’ne ait olduğu bilgileri bazı medya organlarımızda yer almıştır. 30.11.2016 tarihinde meydana gelen vahim trafik kazasında yer alan 34 EJ 8342 plakalı araç ile 01.05.2016 tarihinden itibaren Belturda görev yapan sürücüsü Nihat ŞAKİ; '124 Adet Sürücü, 179 Araç İle Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi' ihalesi kapsamında Başkanlığımızda taşeron firma olarak çalışan Beltur Tur.Taş.Otom.Gıda Ürün.Tem.Hiz.İltş.San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Belediyemize doğrudan bağı bulunmayan araç da şoför de taşeron firmaya aittir. Biz sadece dışarıdan hizmet satın alıyoruz. Bu konuda bilgilendirmeyi de borç biliriz.”

Etiketler: erdal tosun, erdal tosun kaza


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