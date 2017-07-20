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Beşiktaş, Sertaç Şanlı ile sözleşme uzattı

Beşiktaş Sompo Japan, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, Sertaç Şanlı ile sözleşme uzattı

20 Temmuz 2017 19:16

Beşiktaş Sompo Japan, iç transferlerle yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda da siyah-beyazlı kulüpte forma giyen oyuncu Sertaç Şanlı ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme yenilendiği açıklandı.
Beşiktaş, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başarılı bir sezonun ardından A Milli Takıma seçilen basketbolcumuz Sertaç Şanlı ile yeniden anlaşmaya vardık. Bu anlaşma gereği Sertaç Şanlı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sertaç Şanlı'ya Beşiktaş Sompo Japan takımımızın forması altında sonsuz başarılar dileriz."
Sertaç Şanlı, geçen sezon siyah-beyazlı forma ile 4.1 sayı, 3.1 ribaund ve 0.4 asist ortalamalarıyla katkı sağlamıştı.
 

Etiketler: Beşiktaş Sompo Japan


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