Beşiktaş, Sertaç Şanlı ile sözleşme uzattı

Beşiktaş Sompo Japan, iç transferlerle yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda da siyah-beyazlı kulüpte forma giyen oyuncu Sertaç Şanlı ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme yenilendiği açıklandı.

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarılı bir sezonun ardından A Milli Takıma seçilen basketbolcumuz Sertaç Şanlı ile yeniden anlaşmaya vardık. Bu anlaşma gereği Sertaç Şanlı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Sertaç Şanlı'ya Beşiktaş Sompo Japan takımımızın forması altında sonsuz başarılar dileriz."

Sertaç Şanlı, geçen sezon siyah-beyazlı forma ile 4.1 sayı, 3.1 ribaund ve 0.4 asist ortalamalarıyla katkı sağlamıştı.

