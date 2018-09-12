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Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı!

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı!
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında E. Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan antrenmana milli takımlarda olan Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe ve Enzo Roco katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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