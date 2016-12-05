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Bıçakladı ama başından ayrılamadı

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan olayda bir kişi göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olduğu ileri sürülen şahsın olay yerinde yaralanın başından ayrılamadı.

Bıçakladı ama başından ayrılamadı

05 Aralık 2016 11:38

Olay önceki gün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi, Aydınlar Mahallesi, 17 nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat Kılıç (29) ve M. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Kılıç, göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yere yığıldı. Olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralı Murat Kılıç’ın başında bekleyen M. isimli şahıs olayın şüphelisi olduğu ileri sürülerek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Eşi hamileydi
Olayda aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Murat Kılıç (29) ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Kılıç, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası Murat Kılıç’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, şüpheli M.’nin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Orhan Erkılıç 

 


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