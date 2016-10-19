Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 17 Ekim gecesi meydana geldi. İddiaya göre, malulen emekli polis memuru Rifayi T. (43), 150 bin lira borcu olduğu ileri sürülen kayınbiraderi Mehmet Ali Kanık ile gece sokak ortasında buluştu. Kanık, Rifayi T.'den borcunu istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Rifayi T., av tüfeğiyle Mehmet Ali Kanık'ı yaraladı. Ağır yaralanan Kanık, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı, polis tarafından yakalanıp emniyete götürüldü. Rifayi T., kayınbiraderine borcu olduğunu, gece de borcu istediğini, vereceğini söylediğini ancak hemen istediği için veremeyeceğini söyleyince aralarında kavga çıktığını, bunun üzerine pompalı tüfekle ateş ettiğini anlattı. Kayınbiraderinin öldüğünü öğrenince çok pişman olduğunu söyleyen zanlı, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe



