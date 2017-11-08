Bu yıl Almanya’da düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı sürüyor

195 ülkenin yer aldığı ve dün başlayan konferansın ilk gününde, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıkladığı rapor ön plana çıktı. Buna göre 2016 yılı tarihin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçtiği Meteoroloji Örgütü tarafından açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Dünya genelinde yaklaşık 25 bin kişinin katılacağı konferansın ikinci gününde de birçok oturum gerçekleştirilecek.

İklim konferansına, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil, yaklaşık 20 ülkeden lider yer alacak. Almanya bu konferans için 117 milyon euroluk bütçe ayırdı. Konferans, bu yıl başkanlık eden ülke olan Fiji’de yapılması planlanıyordu fakat maddi imkansızlıklar ve altyapı sorunlarından kaynaklı olumsuzluklardan dolayı yapılamadığı için

Almanya’nın teknik ev sahipliğinde yapılması uygun görüldü.

İklim Konferansı 17 Kasım’a kadar devam edecek.

Sinan Karamurat

