Türkiye ekonomisinin en stratejik noktalarından Organize Sanayi Bölgelerinde de (OSB) dolar isyanı başladı. Alışveriş merkezlerinde olduğu gibi sanayi bölgelerine de Türk Lirası'nın adeta ayak basamadığı ortaya çıktı. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre sadece parsel satışları değil, OSB içindeki otel, kreş, restoran, hatta otopark giderlerinin bile dolar tarifesinde olması sanayiciyi adeta çıldırttı. Firma sahiplerinin verdiği bilgiye göre, OSB'lerdeki hizmet maliyetleri, son bir yıl içinde yüzde 25 ile 30 arasında zamlandı.

EN KÜÇÜK ARSA YALI FİYATINA

Döviz destekli arazi rantının tavan yaptığı bölgelerin başında Marmara yer alıyor. Bursa, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul'da sayıları 40'ı bulan OSB'lerde küçük bir arazi satın almak için Boğaz kenarındaki bir yalı fiyatını gözden geçirmeniz gerekiyor. Arazilerin rant amacıyla boş tutulmasının da etkisiyle metrekare fiyatlarının 2 bin dolara dayandığı bu bölgelerde üretim de risk altına girmiş durumda.