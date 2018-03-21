Bursa'daki patlama kamerada

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması sebebiyle meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 18 yaşındaki Elif Geldi ile Şehmus Bora (32) evin önüne geldikleri sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamadan sonra sokağı toz bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşların yardım için olay yerine koştukları anlar yer aldı.

Yıkılan evdeki Hikmet Güner ile yoldan geçen Şehmus Bora yaralı olarak kurtulurken, Elif Geldi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.