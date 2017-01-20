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Büyükçekmece Tepecikspor’a balık dopingi

Büyükçekmece Tepecikspor, Balıkçı Kenan'ın ev sahipliğinde balıkla güç depoladı. Balıkçı Kenan Büyükçekmece Tepecikspor kafilesini meşalelerle karşıladı. Ekip yemek organizasyonuna tam kadro olarak katıldı.

Büyükçekmece Tepecikspora balık dopingi

20 Ocak 2017 12:11

Büyükçekmece Tepecikspor kafilesinin Balıkçı Kenan’ın Yaşam Vadisi Tesisleri’ne girişi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Balıkçı Kenan’daki buluşma, takıma ligde hem moral hem de motivasyon amaçlı yapıldı. Balıkçı Kenan sporcuların tesislere girişinden itibaren kafileyi meşalelerle karşıladı. Tesis çalışanları ellerine aldıkları meşalelerle Balıkçı Kenan Tesisleri'ni adeta Tepecik tribünlerine çevirdi. Atmosferden etkilenen futbolcular da Balıkçı Kenan’la birlikte meşaleleri ellerine alarak bu coşkuya ortak oldu.

Önce ziyafet sonra gezi
Balıkçı Kenan’ın Pendik maçı öncesi takıma verdiği ziyafet yeşil-beyazlı oyuncular üzerinde adeta doping etkisi oluşturdu. Balıkçı Kenan ikramları kendi elleriyle yaptı. Ziyafetin ardından Büyükçekmece Tepecikspor kafilesi takım halinde Balıkçı Kenan’ın Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni de gezdi. Balıkçı Kenan oyunculara tek tek müzedeki balıkları tanıtarak balık etinin sporcu sağlığına olan faydalarını da hatırlattı. 

Etiketler: Balıkçı Kenan, Büyükçekmece Tepecikspor


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