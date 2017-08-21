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Büyükçekmeceli bisikletçiler başarıya doymuyor

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi'nin birbirinden başarılı sporcuları katıldıkları yarışmalarda madalya kürsüsünü kimselere bırakmıyor.

Büyükçekmeceli bisikletçiler başarıya doymuyor

21 Ağustos 2017 11:01

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Erciyes’te düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atan Ekin Ereke, haftasonu Karabük Yenice’de koşulan MTP CUP yarışmasında da ikinciliği elde etti.

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi sporcuları ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla adlarından sıkça söz ettiriyor. Spor Akademisi’nin en başarılı branşlardan biri olan bisiklet sporuna gençlerin ilgisi her geçen gün daha da artarken, sporcular katıldıkları yarışmada Büyükçekmece’nin adını başarıyla temsil ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi bisikletçilerinden Ekin Ereke, geçtiğimiz günlerde Kayseri Erciyes’te düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması’nda önemli bir başarıya imza atarak ikincilik kürsüsüne çıktı. Ereke, bu haftasonu Karabük Yenice’de yapılan MTP CUP yarışmalarında da büyük bir başarıya daha imza atarak gümüş madalya kazandı. Yarışmada üçüncülüğü ise yine Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi sporcusu olan Melis Nur Keskin elde etti.

“Göğsümüzü kabarttılar”

Her iki sporcuyu da kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi sporcuları her geçen gün yeni bir başarıya imza atarak bizlerin göğsümüzü kabartıyorlar. Kültür ve sanat kenti olarak bilinen Büyükçekmece, sporda da adına duyurmaya devam edecektir. Büyükçekmecemizi en iyi şekilde temsil eden başarılı bisiklet sporcularımız Ekin Ereke ve Melis Nur Keskin’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadesini kullandı.

Etiketler: Büyükçekmece, Hasan Akgün


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