Çanakkale AFAD İl Müdürü Yılmaz, "Yaralar sarılacak"

Çanakale'de 17 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışların ardından meydana gelen sel afetinden Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyü, Bayramiç ilçe merkezi ve Kutluoba köyü etkilenmişti. AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz selden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

İncelemelerine Gökçebayır köyünden başlayan AFAD Müdürü Yılmaz, selde hasar gören evlere giderek afetzedeleri ziyaret etti.



Gökçebayır köyünün ardından Bayramiç ilçesine giden Çanakkale AFAD Müdürü Levent Yılmaz, ilçede yaşayan ve sel felaketinde evini su basan şehit annesi İfade Şengören'i ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Daha sonra Kutluoba köyüne geçerek köy muhtarı ve köylülerle görüşen İl Müdürü Yılmaz, hasar gören ev ve işyerlerini inceledi.



İncelemelerinin ardından yaşanan sel felaketi hakkında açıklamalarda bulunan Levent Yılmaz, meydana gelen afetin yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirtti. Yılmaz, "17 Temmuz gecesi Alo AFAD 122 hattına gelen ihbarlar neticesinde 2 araç ve 2 arama kurtarma ekibi ile vakit kaybetmeden Ezine'nin Gökçebayır köyüne ve Bayramiç ilçesine hareket ettik. Bayramiç-Çan yolunun 7. kilometresinde mahsur kalan 12 araç, arama kurtarma ekibimizin gayretli çalışmaları neticesinde 18 Temmuz sabahı saat 5 sularında bulundukları yerden kurtarıldı. Gün aydınlanınca afetin boyutları ortaya çıkmaya başladı. İlgili tüm kurum ve kuruluşları harekete geçirerek sel baskınına uğrayan evlerdeki suları tahliye etmeye başladık. Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde hasar ve zarar tespit komisyonlarını oluşturduk ve çalışmalara başladık. Şu ana kadar yapılan çalışmalara göre Gökçebayır köyünde 2, Bayramiç ilçe merkezinde 68 ve Kutluoba köyünde 6 yapının hasar gördüğünü tespit ettik. Hasar ve zarar tespit çalışmalarına devam ediliyor. Ayrıca tarımsal alanlardaki zararların ve hayvan teleflerinin tespiti için de gerekli çalışmalar yürütülüyor. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici" dedi.

Murat Yüksel