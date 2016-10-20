Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bloomberg HT'nin canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Canikli, başkanlık sistemiyle alakalı gelen soruya "Başkanlık sistemini içeren düzenlemelerin müzakeresinin bütçe görüşmelerinden sonra yapılmasının daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Aralık sonu, ocak aşı başı gibi gelmesi muhtemeldir. Bu süreç içerisinde takvimde her zaman değişiklik olabilir ama şu an itibarıyla görünen, tahmin edilen bir zaman dilimi içerisinde ocak ayı içerisinde gelebileceğini söylemek yanlış olmaz" şeklinde cevap verdi.

Başkanlık sistemi konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) destek beklentisinin sorulması üzerine Canikli "MHP, eğer 'destek olacağız' demişse kesinlikle destek olur, fire olmaz ya da çok minimum seviyede olur. Oylama yöntemi ve Meclisin yapısı itibarıyla 'sıfır fire olmaz' demek mümkün değil" dedi. MHP'nin 'biz destek vereceğiz' diye taahhütte bulunmuşsa bunu uygulayacağını dile getiren Canikli, "MHP böyle bir düzenlemeye 'biz destek vereceğiz' diye taahhütte bulunmuşsa ki Sayın Bahçeli'nin konuşması o anlama geliyor, MHP bunu aynen uygular. Meclisteki oylama ve müzakerelerde tam desteği verir. Bizden herhangi bir fire olmaz. Dolayısıyla referandum sınırı olan 330'u rahatlıkla aşabilecek bir çoğunluğu Mecliste elde eder. Bunda herhangi bir sorun görmüyoruz. Kış şartlarında zaten seçim ya da referandum oylamalarının zor olduğunu biliyoruz. İradenin sandığa yansıma noktasında bazı eksikliklerin, sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Kışın şartlarının geçmesi daha arzu edilir. Nisan, mayıs uygun tarihler olarak değerlendirmek mümkün" şeklinde konuştu.

"Yeni bir KHK hazırlanıyor"

Canikli, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) ilişkin olarak ise, yeni bir KHK'nın hazırlandığını açıkladı. Canikli, yeni KHK çalışmalarına bugün devam edeceklerini bildirdirdi.

"Açığa alınan personel veya kapatılan kurumların çok büyük bölümünün FETÖ mensubiyeti kesin, tartışmasız"

Açığa alınan personel veya kapatılan kurumların çok büyük bölümünün FETÖ mensubiyetinin kesin olduğunu belirten Canikli, "İşin içinde, en detayında olan biri olarak söylüyorum, mağduriyet falan söz konusu değil. Açığa alınan personel veya kapatılan kurumların çok büyük bölümünün FETÖ mensubiyeti kesin, tartışmasız. Ciddi sayıda itiraz var, hepsini tek tek inceliyoruz. Bu inceleme neticesinde bir kez daha gördük ki yaptığımız çalışma çok isabetli bir çalışma olmuş. Çünkü sonuç itibarıyla FETÖ mensubu olmadığı tespit edilenlerin sayısı ve oranı çok çok düşük. Çok hassasiyetle hareket ediyoruz, birkaç kademeli olarak hepsini analiz ediyoruz. OHAL biterken KHK ile genel bir yetki alacağız. Ne zaman tespit edilirse edilsin, bunların düzeltilmesinin önünü açacak bir yetkiyi idareye vereceğiz. Hata ne zaman tespit edilmişse o düzeltme yapılacak. Bu tür algı oluşturma çabalarını iyi değerlendirmek lazım. Ortada bir yapı, kanlı dehşet bir örgüt var" dedi.