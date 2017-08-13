Çin ile yenilenebilir enerji köprüsü

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Başkanı Hüseyin Vatansever ve yönetim kurulu üyeleri, Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili Ni Xiaojing’i ziyaret ederek, Türkiye ve İzmir’in yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyeli hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin temiz enerji kaynaklarını çok geç keşfeden bir ülke olmasına rağmen son 10 yılda yapılan yatırımlarla dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayan Vatansever, Çinli firmaların özellikle temiz enerji yatırımlarına ilgi göstermelerini memnuniyetle izlediklerini söyledi.

"Olumlu sonuçlarla dönmeyi diliyoruz”

ENSİA’nın ana ve yan sanayi yatırımlarında yerli katkıyı misyon olarak belirlediğini hatırlatan Vatansever, “Biz ülkemizde yatırım yapan her yatırımcıya ‘yerli yatırımcı’ gözüyle bakıyoruz, buna Çinli şirketler de dahil. Çin ile dış ticaret dengemizde yıllardır aleyhimize gelişiyor. İthalat yaptığımız ülkeler arasında Çin ilk sırayı kimseye kaptırmıyor. 2016 yılında Çin’den 25 milyar 500 milyon dolar ithalat yapmışız. Dış ticaret açığımızın kabaca dörtte biri Çin’den kaynaklanıyor. Yenilenebilir enerji ekipmanlarında marka olmuş, patenti olan, AR-GE'si olan ve ölçek ekonomisinde dünya çapında pazar sahibi firmaların Türk firmalar ile üretime dönük yatırımlar yapmasını istiyoruz. Bu sektörün bir sivil toplum kuruluşu olarak eylül ayı içinde Çin’deki iş fırsatlarını araştıran bir geziye dahil olacağız. Olumlu sonuçlarla dönmeyi diliyoruz” dedi.

"Çin hükümeti destekliyor"

İzmir’in bugün itibarıyla 4 bin 400 megavat kurulu gücü ile Türkiye’nin en fazla enerji üretilen şehri olduğunu, bu kapasitenin yaklaşık üçte birine karşılık gelen bin 234 megavatınının rüzgar enerji santralleri (RES) ile elde edildiğine işaret eden Vatansever, bu verilerin İzmir’in yenilenebilir enerjinin başkenti olma yolunda ilerlediğinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili Ni Xiaojing ise, İzmir’deki yatırım olanaklarını dikkatle izlediklerini belirterek, ENSİA’nın çalışmalarına her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını dile getirdi. Ülkesinin fosil kaynaklara dayalı enerji üretiminden yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşümü desteklediği bilgisini veren Xiaojing, “Çin’de temiz enerji alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile ENSİA’nın ortak projeler ve yatırım olanaklarında buluşmaları için her türlü çabayı göstereceğiz. Hükümetimiz yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük önem veriyor. Özellikle güneş enerjisinde Türkiye’nin çok büyük potansiyel taşıdığını biliyoruz. Keza hükümetimiz kömürden enerji üretimi sırasında ortaya çıkan emisyonu azaltacak teknolojileri geliştirmeye büyük önem veriyor. Bu teknolojileri üreten şirketleri destekliyor. Ülkemizdeki iş dünyası örgütleri ile temas kurarak eylül ayında ülkemize gerçekleştireceğiniz ziyaretin başarılı ve verimli sonuçlar vermesi için çalışacağız” diye konuştu.

Başkonsolos Ni Xiaojing, ENSİA yönetiminin kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, en kısa sürede iade-i ziyarette bulunacaklarını söyledi.