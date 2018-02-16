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Cinderes'i dumanlar kapladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki Cinderes kasabasında bulunan terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerine adım adım yaklaşırken bugün kasabadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Cinderesi dumanlar kapladı

16 Şubat 2018 15:46

Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.
3 koldan ablukaya alınan Cinderes kasabasında yer alan terör örgütü mevzileri an ben an gözetleniyor. Neredeyse sivil kalmayan beldede, teröristler karartma yapmak için sık sık lastik yakıyor. Kasabadan yükselen dumanlar kilometrelerce mesafeden dikkat çekiyor.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
 

 

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