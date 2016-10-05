Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa ve madalya seremonisi gerçekleştirildi. Şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekibe kupasını ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6. kez müzesine götüren Fenerbahçeli basketbolcular, kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.

Kupayla hatıra fotoğrafı çektiren sarı-lacivertli oyuncular, sahanın ortasında toplanarak mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

Anadolu Efesli oyunculara ikincilik ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay takdim etti.

Maçın en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe'den Ali Muhammed seçildi. Ali Muhammed ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan aldı.

Caner Ünver - Cem Geçim

