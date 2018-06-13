Cumhurbaşkanı Erdoğan Ovit Tüneli’nin resmi açılışını gerçekleştirdi

24 Haziran seçimleri öncesinde Trabzon’da düzenlediği mitingin ardından helikopterle Rize’ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Erzurum karayolu üzerinde yapılan Ovit Tüneli’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi bölgede şiddetli dolu yağışı yaşanırken, vatandaşlar güvenlik şeritlerini aşarak dolu yağışından etkilenmemek için tünelin içine akın etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında askeri helikopterler eşliğinde Ovit Tüneli’nin bulunduğu alana inen Erdoğan, buradan otobüsle tünel sahasına geçti. Helikopterlerin inişinin ardından da dolu yağışı devam ederken, Erdoğan açılış için bölgeye gelen Rizeli ve Erzurumlu vatandaşlara otobüs içinden hitap etti.

Erdoğan konuşmasında “Rize ve Erzurum halkı gayet iyi bilir. Kışın tüm uğraşılarına rağmen aylarca buralar trafiğe kapalı mıydı ? Şimdi bundan sonra diriliş ve bu tünelin uzunluğu 14 km. Ovit Geçidi herhangi bir tünel değil. Aynı zamanda bu geçit Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde bulunması sebebiyle stratejik bir öneme sahip. Ovit Geçidi’ni bu tünel yapılmadan önce ancak 11 km tırmanıp sonra da 10 km inerek geçmek mümkündü. Kendisi zaten zorlu olan bu güzergah kışın aşılmaz bir hale gelmişti. Biz bu projeye ilk başladığımızda bazıları ne diyordu. Hayal burayı yapamazlar. Yaptık mı bitirdik mi ?

Çünkü 1880’den beri bu proje konuşulmuştur ama yapılamamıştır. Bugüne kadar prensip olarak katılmadığım temel atma törenlerine burada katıldım. Çünkü buna inancım vardı, bunun yapılması gerekiyordu. Hamdolsun bugün bu sözümüzü yerine getirdik. Bu kış Ovit Geçidi hiç kapanmadı. 2012 yılında başladığımız tünellerin hizmete girmesi ile birlikte bu yıl inşallah nasıl ki hiçbir sıkıntı yaşamadıysak yolda 4 km kısalıyor. Karadeniz limanlarına ulaşım kolaylaşacağı için bölgenin ticaret trafiğinde gözle görülür bir artış olacak. Bu açılışı seçim arefesinde olduğumu bir dönemde yapıyoruz. Ovit Tüneli’nin inşa hikayesi ile ülkemizin kalkınma hikayesi aynıdır” ifadelerini kullandı.

“Birileri çıkıyor bol keseden atıyor”

“İşte biz bunları yaptık. Birileri de çıkıyor bol bol atıyor. Bol keseden atıyorlar” diyen Erdoğan “Ama biz 16 yıldır hamdolsun atmadık. İşte Türkiye 1950’lere kadar da böyle geldi. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının başlattıkları kalkınma hamlesi 1960 yılında tek parti dönemi artığı bir parti tarafından kesilmiştir; kimdi onlar Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlar değil miydi Menderes’i idame götüren. Ondan sonra demokrasi diyorlar ne demokrasisi? Demokrasi ile mi bunları idam ettin. Ama inşallah artık bunlar bu arzularına nail olamayacaklar” şeklinde konuştu.

Dolu yağışı altında konuşan Erdoğan, “Şimdi bu dolu yağışı altında sizi görünce sizin koşmanızı görünce yanımda arkadaşıma dedim ki “Allahıma hamdolsun, benim hanım kardeşlerim bu doluya rağmen böyle buraya geldikten sonra bizi de bu hanım kardeşlerimize hizmetkar kıldığı için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. İnşallah sizlerle yapacağımız daha çok şey var. Biz 16 yılda yaklaşık 20 bin km bölünmüş yol yaptık” diye konuştu.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin yüzde 7.4 büyüdüğünü hatırlatan Erdoğan “Ancak bu beyefendiler bunu hazmedemedi. Cebinize bir şey girdimi diyor. Ey zavallı. Aha işte cebine giren. Bu Ovit tüneli. Bu senin cebine girmez, seni kendi cebine sokar. Böyle bir büyüme bu” dedi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, beraberindeki Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile birlikte kendi kullandığı makam aracı ile tünel içinde yolculuk yaptı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından bölgeden helikopterle Rize’ye hareket etti.

Bekir Koca - Gökmen Şahin

