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Damacana ile müzik yapıyorlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde müziğe meraklı öğrenciler, maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadıkları müzik aletleri yerine damacana, bardak ve kaşık gibi mutfak aletleriyle müzik ritmleri ortaya çıkarıyor.

Damacana ile müzik yapıyorlar

06 Mart 2018 12:01

İlçenin Halit Gülpınar Ortaokulunda okuyan 35 öğrenci, ders saatleri dışında müzik öğretmenleri Orçun Çakmak rehberliğinde haftanın iki günü evden, çarşıdan buldukları damacana, kaşık, bardak gibi malzemeleri müzik aleti olarak değerlendiriyor. Öğrenciler yaptıkları müzik çalışmalarıyla profesyonelleri aratmayacak çalışmalar ortaya çıkarırken, hedeflerinin düzenli bir koro oluşturup konserler vermek olduğunu belirtti.

Halit Gülpınar Ortaokulunda 3 yıldır müzik öğretmenliği yapan Orçun Çakmak, öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimle farklı bir egzersiz adı altında, böyle ritm üzerine farklı çalışmalar yapıyoruz. Amacımız da öğrencilerimiz burada sanatsal anlamada, ritm duygularını geliştirmek, müzik adına onların hayatlarını bir şeyler katmaktır. Hepimizin bildiği gibi, birçok okulumuzda okuyan öğrencilerimizin maddi imkanları yetersiz kalıyor ama bu demek değildir öğretmenlerimiz öğrencilerimizi müzikten mahrum bıraksın. Sanattan öğrencileri mahrum bırakmamak adına bu gibi aletlerle de müzik yapılabileceğini göstermek istedim.

Öğrencilerimin kısa sürede gerek su damacanaları, gerek kaşık, bardak gibi aletlerle ritm duyguları gelişti ve müzik hayatlarının bir parçası oldu. Biz bu çalışmayı eğlenerek yapıyoruz ve öğrencilerim çok memnun” dedi.
Müziğe meraklı olduğunu belirten 6. Sınıf öğrencisi Bervin Al, "Arkadaşlarla birlikte müzik kursunda çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Benim altıncı ayım oldu, müzik yapmam, bize böylesi güzel bir sanatı kazandırdığı için hocamıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden 6 E sınıfında okuyan Seda Nur Somay da "Müzik hayatımızın her yerinde, öyle ki evde bakıyorum ev aletleriyle bile ritm yapıyorum ve annem bana kızıyor. Ama ne yapayım müzik çok güzel" diye konuştu.  

Bahattin Yolaçan
 

 

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