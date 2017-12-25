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Danla Biliç kimdir? Danla Biliç ne iş yapar?

Son zamanların en fenomen isimlerinden olan Danla Biliç, videolarından ve yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Peki Danla Biliç kimdir? Danla Biliç ne iş yapar? İşte tüm detaylar haberimizde...

Danla Biliç kimdir? Danla Biliç ne iş yapar?

25 Aralık 2017 19:56

Danla Biliç kimdir?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.

Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır. 

YOUTUBE HESABI KAPANMIŞTI

Youtube ile fenomen olan Danla Biliç'in bir süre önce Youtube hesabı kapanmıştı. Tüm takipçilerini korkutan Danla'nın hesabı 24 saat sonra kullanıma açıldı. 

 

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