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Darmık Dağı bölgesinde sıcak temas

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis’in Gülbaba bölgesinde bulunan Darmık Dağı arkasındaki YPG mevzileri tank ve obüslerle vurulurken, ÖSO birlikleri ile YPG arasında sıcak temas sağlandı.

Darmık Dağı bölgesinde sıcak temas

20 Şubat 2018 16:17
Darmık Dağı bölgesinde sıcak temas - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatı'nın 32’nci gününde Afrin kent merkezine ilerleyiş sürerken yer yer sıcak çatışmalar yaşanıyor. Harekatın başladığı noktalardan biri olan Gülbaba kırsalındaki Darmık Dağı bölgesinde konuşlandırılan fırtına obüs ve tanklar tarafından YPG mevzileri tek tek imha edilirken, ÖSO birlikleri ise Afrin kırsalındaki köylerde ilerliyor.

Türk savaş uçakları tarafından belirli noktalar havadan vurulurken, karadan ilerlemeye çalışan ÖSO birlikleri ile YPG’liler arasındaki sıcak çatışmalar sınırın Türkiye tarafından hissediliyor. 

Orhan Erkılıç - Murat Ergin - Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: çatışma, darmık dağı

 

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