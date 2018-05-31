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Dayak yiyen kadını kocasından kurtaran “Kahraman” konuştu

Kağıthane'de sokak ortasında dayak yiyen kadını kocasından kurtaran kahraman vatandaş yaşananları anlattı. Karısına şiddet uygulayan adama koşarak kafa atan vatandaş, " kendi içimden gelen sesi dinleyerek bende yardıma koştum" dedi.

Dayak yiyen kadını kocasından kurtaran “Kahraman” konuştu

31 Mayıs 2018 16:26
Dayak yiyen kadını kocasından kurtaran “Kahraman” konuştu - Tıkla İzle

Kağıthane'de dün yaşanan olayda tartıştığı karısını sokak ortasında döven adama çevredeki vatandaşlar meydan dayağı atmıştı. Kocası Mehmet T.'nin şiddetine maruz kalan Nevin T.'nin yardımına koşan Kağıthane Belediyesi temizlik işçileri Emre Derebaşı ve Yunus Emre Bilgili yaşananları anlattı. 

Karısını döven adam koşarak tekme atan Emre Derebaşı, “Görevim olan bölgenin kontrolünü yaparken kadının çığlık seslerini duydum. Sese doğru baktığımda şahsın elindeki cisimle - Ben onu ilk başta sopa zannettim- kadına vurduğunu gördüm. Dolayısıyla bende kendi içimden gelen sesi dinleyerek bende yardıma koştum. Vurduğunda kadının düştüğünü gördüm. Bir insan başka birisine ancak sopayla vurursa düşer dibinden” dedi.
Karısını döven adamın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yunus Emre şöyle konuştu: “Benim bayanın olduğu kısma arkam dönüktü. Ben döndüğümde tam o anda adam kadının suratına vurunca biz koştuk. Önce polisler Mehmet T.'i götürdüler. Daha sonra da bizim ifadelerimize başvurdular. Adam serbest kaldı. En çok zoruma o gitti. 'Ben karımı dövmedim karım kendi kendini yere attı, o adamlarda durduk yere beni dövdü' demiş'”  

Murat Horoz
 

 

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