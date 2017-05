Demirli: '2017 yılında yatırımlara ara vermeden devam edeceğiz'

Türkiye’nin en büyük ve lokomotif sektöründeki şirketler 2017 yılında yatırımlarına ve projelerine devam ediyor. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Demirli Yapı Yönetim Başkanı İdris Demirli, 2017 yılından umutlu olduklarını ifade ederek, Türkiye'ye güvendiklerini ve yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Demirli, “Demirli Yapı olarak bu yıl yapacağımız yeni yatırımlara hız kesmeden devam etme kararı aldık. Kim ne yaparsa yapsın Türkiye büyümeye ve yatırımların adresi olmaya devam edecek” dedi.

“Her yaşa, yaşantıya uygun yaşam alanları”

Demirli Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İdris Demirli, bu yılki en önemli projelerinden birinin İstanbul Anadolu Yakası’nın gözde projelerinden Park Plus projesi olduğunu vurguladı. İstanbul Anadolu Yakasının tam merkezinde E-5 ve Tem bağlantı yolunun kesiştiği noktada her türlü toplu ulaşım imkanının bir arada bulunduğu, Sahrayı cedit’in merkezinde yer alan Demirli Yapı tarafından inşa edilen Park Plus projesi yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Demirli, “İstanbul Anadolu Yakasının tam merkezinde E-5 ve Tem bağlantı yolunun kesiştiği noktada her türlü toplu ulaşım imkanının bir arada bulunduğu, Sahrayıcedit’in merkezinde yükselecek olan Demirli Park Plus projemizin sakinlerine özel; her yaşa, her yaşantıya uygun, özgürce kullanılabilen yaşam alanlarıyla, modern mimari kültürünün dairelerde sunduğu konforla, İstanbul’un eşsiz deniz manzarasıyla mutlu ve huzurlu bir sunmaktadır” diye konuştu.

Proje hakkında bilgi verdi

Projenin detaylarını aktaran İdris Demirli, “4781 metrekare arazi ve muhtelif katlardan deniz manzarasına sahip olan daireler, yeşil alan ve sosyal tesisler toplam proje alanının yüzde 70’ine konumlandırılmıştır. Projemizde açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, basketbol sahası, sauna, fetness, kamelyalar, 24 saat güvenlik, jeneratör, kapalı otopark bulunmaktadır. Yeşillikler arasında tatil tadında bir yaşam alanı sunarken, siteden çıktıklarında Anadolu yakasının en merkezi noktasında, hiçbir ulaşım sıkıntısı olmadan yaşam imkanı sunan bir projedir. Ayrıca dairelerimizin muazzam bir şehir ve adalar manzarasına sahip olması ferah bir yaşam alanı sunmaktadır. Park Plus projesi 2+1 ve 4+1 (dubleks) dairelerden oluşmaktadır. Park Plus projesi 2 blok , 144 adet 2+1 daire ve 8 adet 4+1 dubleks toplamda 152 adet konuttan meydana geliyor. Park Plus projesinde fiyatlar kata, cepheye ve metrekareye göre farklılık göstermektedir. Park Plus projesi gerek içinde birçok sosyal alana sahip olması gerekse 19 kat gibi yüksek iki bloktan oluşuyor olması nedeniyle bu özelliklere sahip emsalsiz proje olarak göze çarpıyor. Daireler 2+1 ve 4+1 olmak üzere iki alternatiflidir. Daire içlerinde bütün kullandığımız malzemeler A kalitedir. İnşaatın devam ettiği projede iki blok 3’üncü kata kadar yükselmiş durumda. İnşaatın kabası Haziran 2017’de tamamlanıyor. Demirli Yapı 24 aya kadar vade imkanı sağlıyor. Bunun dışında anlaşmalı bankalarla uygun faiz oranlarıyla kredi kullanımı proje üstünden sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

“Amacımız müşteriyi daime mutlu etmek”

İdris Demirli, "Demirli Yapı güvencesiyle yıllardır kaliteden ödün vermeden inşa ettiğimiz yapılarda müşterilerimizin güven ve huzurunu daima ön planda tuttuk. Kaliteli yaşam alanları, artı değer oluşturmak ve ürettiğimiz inşaat çözümleriyle müşterilerimizi daima mutlu etmeyi başardık ve bu yolda da kazandırarak ilerlemeye devam ediyoruz. İnsanların yaşam kalitesini yükseltecek yaratıcı ve yenilikçi çözümler ışığında yapılar inşa etmek ve bunu yaparken de sosyal ve toplumsal sorumluluklarımızın farkında olarak karşılıklı saygı ve güven içerisinde mükemmele ulaşmak” diyerek sözlerini tamamladı.