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Denizli'de ev yangını: 3 ölü

Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında anne, baba ve 8 yaşındaki kızları yanarak can verdi.

Denizlide ev yangını: 3 ölü

12 Ocak 2017 10:24

Edinilen bilgiye göre, Çal'ın Dağmarmara Mahallesi'nde 3 kişilik bir ailenin oturduğu müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın anında dışarı çıkan 42 yaşındaki Halil Göktürk, eşi Habibe ve 8 yaşındaki kızı Gülben evde olduğu için tekrar içeri girdi ancak bu sırada çatı çöktü. Yangında Halil Göktürk, eşi Habibe, kızı Gülben öldü.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


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