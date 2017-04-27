Denizli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Honaz ilçesi Dereçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi istikametine giden Polat Parlak idaresindeki 20 FU 195 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Polat Parlak hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Honaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Parlak'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu

