Devletin zirvesi Afrin şehidini uğurladı

Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Şehit Üstçavuş Özalkan'ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar, komutanlar ve şehidin yakınları katıldı.
İlker Turak - Ömer Çetin