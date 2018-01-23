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Devletin zirvesi Afrin şehidini uğurladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Devletin zirvesi Afrin şehidini uğurladı

23 Ocak 2018 13:51
Devletin zirvesi Afrin şehidini uğurladı - Tıkla İzle

Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Şehit Üstçavuş Özalkan'ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar, komutanlar ve şehidin yakınları katıldı.

İlker Turak - Ömer Çetin

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