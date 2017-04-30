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Dikkatsiz operatör su borusunu patlattı

İstanbul'un Silivri ilçesinde Boğluca Deresi ıslah çalışmaları kapsamında çalışma yapan iş makinesi, İSKİ’ye ait ana boruyu patlatınca hattaki tonlarca su metrelerce yukarı fışkırdı.

Dikkatsiz operatör su borusunu patlattı

30 Nisan 2017 10:13
Dikkatsiz operatör su borusunu patlattı - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Boğluca Deresi Islah çalışmalarında kazı çalışması yapan kepçe operatörü İSKİ'ye ait su borusunu patlattı. Patlamanın etkisiyle boruda bulunan su şiddetli bir şekilde fışkırdı. Tonlarca su yaklaşık 20 dakika boşa akarken, çalışan işçilerin durumu bildirmesi üzerine İSKİ ana hattın suyunu kesti. Bu sırada yoldan geçen bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çevrede bulunan bazı esnaflar da duruma tepki göstererek, “Zaten bu çalışmalardan dolayı işlerimiz yavaştı. Üstüne bu tuz biber oldu. Suyumuzda kesildi. Kapatıp gidelim” ifadelerini kullandı. 

Yusuf Eker


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