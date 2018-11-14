DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. sezon 2. bölüm CANLI İZLE: Diriliş Ertuğrul 123. bölüm FRAGMAN İZLE (TRT 1, YouTube İZLE!)

Diriliş Ertuğrul 5. sezon 1. bölüm CANLI İZLE: Diriliş Ertuğrul 123. bölüm FRAGMAN İZLE

Diriliş Ertuğrul 123. Bölüm canlı izleme linki haberimizde... Diriliş Ertuğrul 123. BÖLÜM İZLE... Diriliş Ertuğrul CANLI İZLE..Diriliş Ertuğrul 5. sezon 1. bölmüyle yine nefesleri kesecek. Diriliş Ertuğrul'un bir türlü başlamaması diziseverleri endişeye düşürmüştü. Çarşamba akşamlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul bomba gibi ekranlara geri dönüyor. Ertuğrul Bey'den düşmanları ürküten açıklama. Moğol baskıları nedeniyle obadakiler ne yapacak? Ertuğrul ise halkını içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak için neler yapacak? İşte merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. sezon fragmanı ve bu hafta dizide yaşanacaklar… Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?Bu büyük cenderede Ertuğrul'un en büyük destekçileri kimler olacaktır? 5. sezon sürprizlerle başlıyor... Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transferler... Efsane isimler kadroya dahil oldular... Diriliş Ertuğrul'u nasıl canlı izleyebilirim? Peki Diriliş Ertuğrul 123.bölümünde neler olacak?Diriliş Ertuğrul'un 123.bölümde izleyenleri neler bekliyor? Diriliş Ertuğrul 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul hakkında tüm merak edilenler haberimizin detayında...

Diriliş Ertuğrul 123. Bölüm Fragmanı izle

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 123. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 123. bölümü heyecanla bekleniyor. Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi 14 Kasım Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 123. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Teokles ve kızlarını kurtarmak için vuruşmaya girmiş, vuruşurken İlbilge Hatun tarafından kurtarılarak yaralı bir halde obaya getirilmişti. Ertuğrul yaptırdığı tahkikatlardan sonra bu hadisenin arkasında Dragos isminde birinin olduğunu öğrenmiş ve onun derhal bulunmasını emretmişti. Ertuğrul, obaya gelen Moğol devriye birliğinden Hülagü Han'ın vergileri iki katına çıkardığını öğrenmiş, bu sırada küstahlık yapan komutanın elini kesmiş ve bütün meseleleri çözmek üzere Konya'ya doğru yola çıkmıştı…

Ertuğrul ve alpları, eli kesilen Moğol komutanının ağabeyi tarafından tuzağa düşürülmüş ve Ertuğrul, Aksakallılar tarafından kurtarılmıştı. Aksakallıların arasına katılan ve orada bir post sahibi olan Ertuğrul'a, kutlu bir vazife verilecektir. Ertuğrul, Türk devleti ve varlığı için hangi mühim vazifeyi üstlenecektir? Bu vazife uğrunda neler yapacak? Ve Bu yolda hangi zorluklarla karşılaşacaktır?

Kendini Çobanoğullarından olarak tanıtan ve obada herkes tarafından sevilip sayılan İlbilge'nin aslında vergi toplamakla ve Söğüt'te yurt tutmakla vazifelendirilen Umuroğulları Beyi Umur Bey'in kızı olduğu öğrenilmişti. İlbilge, babası Umur Bey ve alplarıyla obaya gelmiş, Umur Bey ise Ertuğrul'un otağına girmek istemiş fakat Gündüz tarafından boğazına hançer dayanmıştı. İlbilge bu durum karşısında nasıl bir karşılık verecek? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim nereye varacak? Gündüz, boğazına hançer dayadığı Umur Bey'e ne yapacak?

Diğer yandan Söğüt'te kendini zangoç kimliğiyle gizleyen fakat bir Hristiyan örgütünün lideri olan Dragos ise Ertuğrul'a karşı gizli faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Adamı olan Teo'yu Ertuğrul'un obasına gönderip Teokles'i öldürmekle vazifelendirmiştir. Teo bu görevi yerine getirebilecek midir? Gizlice görevlendirdiği adamlar sayesinde Gündüz'ü tefecilik tuzağına düşürüp Ertuğrul'un ailesi içinde sarsıntıya yol açan Dragos, şimdi hangi tuzağını devreye sokacaktır?

OYUNCU KADROSU YENİLENDİ!

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda oyuncu kadrosunda büyük değişikliğe gidildi. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncular İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil katıldı.

DİZİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul), Hande Soral, Hülya Darcan, İlker Aksum, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah (Hafsa Hatun), Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Osman Soykut, Lebip Gökhan, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçar, Gülçin Santırcıoğlu, Osman Albayrak, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz, Fırat Topkorur, Gülsim İlhan Ali, Sedef Şahin, Batuhan Karacakaya, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner

‘Diriliş Ertuğrul' yeni dekoru, yeni hikayesi ve yeni oyuncularıyla izleyicisiyle buluşuyor…

Tekden Film tarafından hayata geçirilen, senaryosu ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği “Diriliş Ertuğrul”, kadrosundan dekoruna ve platosuna kadar birçok yenilikle izleyicisiyle buluşacak.

“Diriliş Ertuğrul”un yeni sezonunda izleyicilerin yine soluksuz izleyecekleri ve sabırsızlıkla bekleyecekleri bölümler çekiliyor.

“Diriliş Ertuğrul” için bütün yaz dönemi boyunca hummalı bir çalışma yürüten yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından yepyeni bir Söğüt şehri inşa edildi. Ayrıca geçen sezondaki tüm otağ ve dekor da değişti, kıyafetler yeniden yorumlandı.

Tüm dünyada ses getiren ve 85'in üzerinde 25 lisana çevrilen, izleyici rekoru kıran “Diriliş Ertuğrul”un 5. sezonu sürprizlerle dolu. Türkiye ve dünyada 3 milyar izleyiciye erişen dizide \%60 oranında değişen bir oyuncu kadrosu izleyicilerle buluşacak.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı “Diriliş Ertuğul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın'ın aralarında bulunduğu isimler rol alıyor.

Halen gösterildiği 85 ülkede dünya izleyicisi tarafından da soluksuz izlenen “Diriliş Ertuğrul”; yepyeni platosunda ekibe yeni katılan oyuncuların kemik kadroyla birleşecek olan enerjisiyle yine TRT1 izleyicilerine unutamayacakları bir sezon yaşatacak.

