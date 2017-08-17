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Dışişleri Bakanlığı, İspanya’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Barselona kentinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İspanyadaki terör saldırısını kınadı

17 Ağustos 2017 20:57

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Barselona’da bugün (17 Ağustos) gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz” dedi. 

Musa Erdoğan


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