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Diyarbakır'da üç ilçe belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı

"Terör örgütüne üye" olmaktan tutuklanan Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç, İçişleri Bakanlığının 7 Aralık 2016 tarihli kararı ile görevlerinden uzaklaştırıldı.


08 Aralık 2016 10:30

İçişleri Bakanlığının 7 Aralık 2016 tarihli kararıyla "terör örgütüne üye" olmaktan tutuklanan Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığınca yerlerine Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel, Yenişehir Belediye Başkanvekili olarak, Kayapınar Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kayapınar Belediye Başkanvekili olarak, Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut ise Çukurca Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi. 

Etiketler: diyarbakır


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