Dünya yayıncılığının parlayan yıldızı Türkiye

Yurtdışına yaptığı telif satışları ve yabancı dillere çevrilen eserleriyle pazar hacmini büyüterek hızla ilerleyen Türkiye, son açıklanan verilere göre dünya yayıncılığında 11. sırada yer aldı. Bu ilerlemenin öncülerinden biri olan Timaş Yayın Grubu, yayıncılığa başladığı 1982 yılından bu yana hem yurtiçinde hem de uluslararası yayıncılıkta önde gelen yayınevlerinden biri oldu. Timaş Yayın Grubu geniş yelpazede yayınladığı nitelikli kitapların yanında yurtdışına sattığı teliflerle de gündeme geliyor.

Bugüne kadar 900’den fazla kitabın telifini yurt dışına satan yayın grubunun kitapları Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, Kazakça, Kırgızca, Kürtçe, Lehçe, Macarca, Makedonca, Malayca, Özbekçe, Rusça, Sırpça, Ukraynaca, Tayca, Yunanca gibi pek çok dile çevrildi.

“Dizi sektörünün gelişmesinin yayıncılığın önünü açtı”

Timaş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okçu, son zamanlarda özellikle Osmanlı ile ilgili kitapların yurtdışı telif satışlarında bir patlama olduğunu vurgularken bundaki en büyük rolün Türk dizilerinin geniş bir coğrafyada yoğun ilgi görmesi olduğunu söyledi. Dizi sektörünün gelişmesinin yayıncılığın önünü açtığını vurgulayan Okçu, “Okay Tiryakioğlu romanlarına ilgi o kadar yoğun ki Kanuni serisinin üçüncü kitabının Türkçesi henüz kaleme alınmadan diğer 2 kitabın haklarını satın alan Arap yayıncı yeni kitabın yayın haklarını önceden satın almak istedi. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in Kayı serisi Türkiye ile eşzamanlı olarak Arap ülkelerinde de yayımlandı. Aslı Sancar’ın Harem kitabı pek çok ülkede yayımlandı, son olarak Gürcistan’a satıldı. Hekimoğlu İsmail’in Minyeli Abdullah kitabı ve Ahmed Günbay Yıldız romanları Arapçaya, Sibel Eraslan romanları Endonezce’ye, Prof. Dr. Nevzat Tarhan kitapları Arnavutça ’ya çevrildi. Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu’nun Nar Ağacı kitabı Bulgarcaya Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Beyaz Usta Siyah Çırak kitabı için Lübnan ile İsmail Bilgin’in Sarıkamış kitabı Kazakistan ile sözleşme yapıldı. Osman Osmanoğlu’nun Bir Şehzade’nin Hatıratı kitabı ise Bulgaristan’a yola çıkmak üzere hazırlanıyor. Carpediem, Portakal markalarının kitaplarına da yabancı ülkelerin genç okurlarından ilgi yüksek. Ömer Sevinçgül kitapları Almancaya, Merve Özcan kitapları Arapçaya çevrildi. Sufi Kitap markamızdan ise Mim Kemal Öke ve Shems Friedlander kitapları Sırbistan’a yolculuğa çıktı” dedi.

“Çocuk kitaplarında telifi satılmamış kitabımız yok!”

Edebiyat, düşünce, tarih, din, politika gibi alanlarda yaptığı yayınların yanında çocuk ve gençlik kitapları da dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor. Çocuk kitaplarında, telifi herhangi bir ülkeye satılmamış kitaplarının neredeyse olmadığını, bütün kitapların en az bir yabancı dile çevrildiğini aktaran Osman Okçu tercih edilen kitapları şöyle sıraladı:

“Popüler bilim, değerler eğitimi gibi konuları barındıran kurgu dışı kitaplara ilgi çok yoğun. Şirin, Levent, Şefik, Can ile Canan, Dünyayı Durduran Kız, Alper, Burcu gibi karakterlerimizin anlatıldığı kurgu kitapları tıpkı Türkiye’deki çocuklar gibi yurtdışındaki çocuklar da çok seviyor. Şirin Güney Kore’ye, Alper ve Burcu Çin’e , Levent Arnavutluk’a, Şefik Arap ülkelerine, Can ile Canan Azerbaycan’a çıktıkları yolculukta dünyanın dört bir yanındaki çocuklara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 365 Günde Sevgili Peygamber ve 365 Günde Peygamberimin Arkadaşları kitapları ise en çok farklı dile çevrilen kitaplarımız. Her Şey Allah’ı Anlatıyor Kazakçaya, Dinimi Öğreniyorum Fransızcaya, Allah’ın İsimlerini Öğreniyorum Taycaya, Mini Masallar Hintçeye, Kayıktaki Çocuk Hollandacaya çevrilmesi ile dikkat çekiyor. Tüm bunların da ötesinde, çocuk kitaplarını İngilizceye çevirerek timaspublishing.com sitesi üzerinden ihracatını yapıyor; talep eden yayımcılar için telifini sattığımız kitapların baskılarını Türkiye’de yaptırarak onlara basılı olarak da gönderiyoruz. İngilizce kitaplarımızı e-kitap olarak iKitap adlı platformumuz üzerinden okurlarımıza ulaştırmaya da başladık.”

“En çok telif sattığımız ülke Endonezya”

Fransa, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanında Güneydoğu Asya pazarında da kendine yer bulan Timaş Yayın Grubu’nun en çok telif sattığı ülke Endonezya. Özellikle dini çocuk kitaplarının bu ülkelerde çok ilgi gördüğünü belirten yayıncılar konsept belirlemede, metin üretiminde ve çizimde Türkiye’nin çok başarılı bir noktada olduğunu söylüyor.

Güneydoğu Asya pazarında eserlerin ilgi çekmesinin en önemli nedeninin sosyolojik benzerlikler olduğunu vurgulayan Okçu Hint bölgesinde de eserlerimize olan ilginin büyük olduğunu, özellikle Mevlana ve Nasreddin Hoca buralarda çok sevildiği için , onlarla ilgili eserlerin teliflerinin çabucak satıldığını anlatıyor ve ekliyor: “Bu da Hindistan gibi rekabetçi bir piyasada var olma adına önemli bir gelişme. Başta Fransa, Almanya, Hollanda, Bosna Hersek, Bulgaristan, Macaristan gibi Avrupa ülkelerine de oldukça fazla telif satışı yaptık. Son olarak Türki Cumhuriyetler önemli telif satın alıcıları arasında. Başta Azerbaycan olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere Türkçeeserleri kazandırdık. Komşularımızdan İran’a ve Irak’a da çok sayıda çocuk kitabı telifi sattık.”

“Kültür Bakanlığı’nın 2005 yılında başlattığı TEDA projesi önemli bir kıvılcım oldu”

Telif satışlarının son yıllarda hareket kazanmasının başlıca dinamiğinin Kültür Bakanlığı’nın 2005 yılında başlattığı TEDA projesi olduğunu söyleyen Osman Okçu bu projenin bir kıvılcım olduğunu ve çeviri desteğinin yabancı yayıncıları telif satın almaya cesaretlendirdiğini söyledi. Okçu, “Ajanslar ve yayıncıların temsil ettikleri yazarların telif haklarını satmak için yurt dışındaki fuarlara gitmesi de Türk edebiyatının tanınmasına yardımcı oldu ve son dönemde Kültür AŞ’nin İstanbul konulu kitaplara destek vereceğini açıklamış olması da yayıncılık alanında büyük bir gelişmedir” dedi.

Okçu, yeni yelen dosya ve yazarları Yayın Kurulu’nda ele alırken yurtdışında satılıp satılmayacağı üzerine de bir değerlendirme yaptıklarını belirterek yabancı yayıncıların çocuk kitaplarında Türk çizerlerin çalışmalarını çok beğendiklerini bu sebeple çocuk kitapları için yazarın yanında çizerin de kaliteli işler yapmasını öncelediklerini söyledi.