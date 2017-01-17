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Edirne’deki güzellik havadan görüntülendi

Edirne, 2 paramotor sporcusu tarafından havadan görüntülendi. Kısmen buz tutan Tunca Nehri ve buz kütlelerinin hareket ettiği Meriç Nehri, güzel görüntüler oluşturdu.

Edirnedeki güzellik havadan görüntülendi

17 Ocak 2017 09:37
Edirne’deki güzellik havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Selimiye Camii ve Sultan İkinci Beyazıd Külliyesi’nin karla buluşması 2 paramotor sporcusu tarafından saniye saniye kayda alındı. Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü Başkanı Arslan Hamza Algül ile oğlu Furkan Algül, kentin havadan kar ve buz görüntülerini çekmek için paramotorla metrelerce yükseldi. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Kıvan da yerden baba-oğlun uçuşunu fotoğrafladı. Kısmen buz tutan Tunca Nehri ve buz kütlelerinin hareket ettiği Meriç Nehri, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü Başkanı Arslan Hamza Algül, uçmanın kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Edirne’nin kar ve buz tutmuş nehirlerini görüntülemek bana büyük bir zevk verdi. Oğlum ile birlikte uçmak da benim için ayrı bir keyifti. Edirne Osmanlı Devletine 92 yıl başkentlik yaptığı için tarihi eserleri fazla bir şehir. Tarihi eserlerin kar ve buzla uyumunu görüntülemek de benim için onur verici oldu" dedi.

Ergin Yıldız 


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